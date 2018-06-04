مجموعة "PSA" الفرنسية تستعد لمغادرة إيران

أعلنت مجموعة "PSA" الفرنسية لصناعة السيارات الاثنين، انها تستعد للانسحاب من إيران التي تشكل سوقها الأولي في الخارج، تنفيذا للحظر الأمريكي على طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.

وأعلنت المجموعة في بيان انها "باشرت عملية تعليق نشاطات مشاريعها المشتركة تطبيقا للقانون الأمريكي من الآن حتى السادس من اغسطس 2018 .