الفضلي : ممكنات الوزارة ستساعد في السعي لزيادة مستوى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أن ممكنات الوزارة ستسهم في تطوير صناعة الدواجن في المملكة وزيادة الإنتاج سعياً لزيادة مستوى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن، منوها بمساهمة صندوق التنمية الزراعية في القطاع بقروض تصل إلى 75% من رأسمال المشروعات، حيث قدم الصندوق منذ إنشاءه أكثر من 4 مليارات ريال لتمويل مشروعات الدواجن، إضافة إلى استعداد الوزارة لتوفير الأراضي، ووضع التشريعات لتنظيم القطاع ما يجعل الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية أكثر فعالية.

جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال الورشة التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمشاركة هيئة الأرصاد وحمايئة البيئة بعنوان " "تطوير صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي" ، وبحضور أكثر من 30 شركة لإنتاج الدواجن، حيث شهدت الورشة العديد من مداخلات شركات الدواجن، حول العمل التعاوني ، وإجراءات تراخيص مشاريع الدواجن الحالية والمستقبلية، والمتطلبات البيئة لمشاريع الدواجن، وآليات وإجراءات تأجير الأراضي وأسعارها، إضافة إلى آليات وإجراءات صحة وسلامة مشاريع الدواجن.

وشدد المهندس الفضلي على شركات إنتاج الدواجن السعي لتطوير هذه الصناعة وتأمين منتج محلي متميز بجودة عالية، داعياً شركات الدواجن إلى المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، والتواصل المستمر مع الوزارة للمساعدة في تجاوز التحديات التي تواجه الصناعة، والعمل على تطوير العمل التعاوني في هذه الصناعة.

وقال الفضلي “نؤكد دائما على مشروعات الإنتاج الحيواني بضرورة الالتزام البيئي والوفاء بالاشتراطات الصحية والبيئية وتعزيز إجراءات الأمن الحيوي” مشيراً إلى أن الوزارة والهيئة ستعملان خلال الشهر المقبل على إعادة النظر في آلية إصدار تراخيص مشروعات الإنتاج الحيواني، والسعي لتوضيحها وتقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدارها.