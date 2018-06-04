ضغوط بيع تفقد الأسهم السعودية معظم المكاسب .. والقيمة السوقية تقترب من تريليوني ريال

ارتفعت الأسهم السعودية على نحو طفيف؛ لتغلق عند 8335 نقطة رابحة خمس نقاط فقط مع تباين في أداء الأسهم والقطاعات؛ حيث ارتفع 82 سهماً مقابل تراجع 87 سهماً واستقرار البقية، واقتربت القيمة السوقية من تخطي حاجز تريليوني ريال؛ حيث بلغت في تداولات أمس 1.99 تريليون ريال. السوق كانت رابحة نحو 1.2 في المائة ووصلت إلى مستويات 8433 نقطة كأعلى مستوى منذ ثلاثة أعوام إلا أن ضغوطاً بيعية أفقدت السوق معظم المكاسب؛ لتغلق دون أعلى مستوى منذ ثلاثة أعوام بفارق نقطة واحدة. وتعد المستويات التي وصلت إليها مستهدفة وأشير إليها في التحليل السنوي لـ "الاقتصادية" المنشور في الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث ذكر فيه إمكانية وصول مستويات 8423 نقطة، وأشير إلى أن معطيات ستسهم في تحقيق تلك المستويات؛ منها: توقع وصول النفط إلى مستويات 70 دولاراً الذي تحقق بالفعل، وانضمام المؤشر إلى مؤشرات الأسواق الناشئة والذي تحقق. السوق قد تجد صعوبة في تجاوز المستويات الحالية؛ نظراً لانخفاض ربحية الشركات وارتفاع مكرر الربحية؛ حيث تجاوز 18 مرة مما يخفض العوائد على المساهمين. وسيبقى الترقب لنتائج الربع الثاني لتحديد مسار السوق لفترة النصف الثاني من العام.. مستويات المقاومة عند 8450 نقطة بينما الدعم عند 8250 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8329 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8433 نقطة رابحاً 1.2 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8309 نقطة فاقدا 0.24 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8335 نقطة رابحا خمس نقاط بنسبة ارتفاع طفيفة. وتراجعت السيولة 8 في المائة بنحو 399 مليون ريال لتصل إلى 4.4 مليار ريال، بمعدل 43 ألف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 6.1 مليون سهم متداول لتصل إلى 175 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.34 في المائة. أما الصفقات، فقد ارتفعت 15 في المائة بنحو 14 ألف صفقة؛ لتصل إلى 104 آلاف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "النقل" بنسبة 0.9 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 0.9 في المائة، وحل ثالثاً "الاتصالات" بنسبة 0.8 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 0.9 في المائة، وحل ثالثاً "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.9 في المائة.

وكان الأعلى تداولاً "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 31 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، وحل ثالثاً "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 14 في المائة بقيمة 638 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "بروج للتأمين" بنسبة 7.8 في المائة؛ ليغلق عند 31.50 ريال، يليه "نادك" بنسبة 6.5 في المائة؛ ليغلق عند 36.15 ريال، وحل ثالثاً "بدجت السعودية" بنسبة 4.5 في المائة؛ ليغلق عند 32.90 ريال. في المقابل، تصدر المتراجعة "أكسا التعاونية" بنسبة 4.2 في المائة؛ ليغلق عند 22.80 ريال، يليه "مجموعة صافولا" بنسبة 3.7 في المائة؛ ليغلق عند 38.30 ريال، وحل ثالثاً "مجموعة السريّع" بنسبة 3.2 في المائة؛ ليغلق عند 17.42 ريال.

وكان الأعلى تداولاً "سابك" بقيمة 813 مليون ريال بنسبة 18 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 632 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثاً "دار الأركان" بنسبة 9 في المائة بقيمة 404 ملايين ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية