سوناطراك تعين مكتب محاماة أمريكيا لإعداد قانون جديد للطاقة

قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية سوناطراك اليوم الاثنين إن الجزائر عينت مكتب المحاماة الأمريكي كورتيس موليه-بروفوست كولت آند موسلي ومستشارين آخرين للمساعدة في وضع قانون جديد للطاقة يهدف إلى جذب استثمارات هناك حاجة شديدة لها.

ويحاول البلد العضو في أوبك، وهو أيضا من بين كبار موردي الغاز لأوروبا، جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. لكن الشركات تحجم وتشتكي من البيروقراطية والشروط القاسية.

وقال عبد المؤمن ولد قدور في تصريحات للصحفيين إن الجزائر تعمل على وضع قانون جديد، لكن لم يتضح بعد متى ستكون مستعدة، حيث هناك عدة أطراف منخرطة في الموضوع.

وعلق قائلا "قيل لي إن لدينا في الجزائر 40 مليون خبير في كرة القدم، لكن يبدو لي الآن أن لدينا أيضا 40 مليون خبير جزائري في النفط والغاز.

"لكن في وقت قريب سيكون لدينا قانون جاذب هو الأفضل" لكنه لم يكشف عن تاريخ محدد. وأضاف "الشركات الأجنبية تريد أن تعرف المبالغ التي ستجنيها عندما تستثمر".

