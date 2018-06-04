اليابان: تداعيات "خطيرة" للرسوم الأمريكية على المنظومة التجارية العالمية

أكدت الحكومة اليابانية أمس، أن الرسوم الجمركية التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة على حلفائها قد تحمل "تداعيات خطيرة" على العلاقات والمنظومة التجارية العالمية واصفة الوضع بأنه "مؤسف للغاية".

وبحسب "الفرنسية"، فإن واشنطن وجدت نفسها معزولة خلال اجتماع عقده نهاية الأسبوع وزراء مالية دول مجموعة السبع على خلفية الرسوم الجمركية المشددة التي فرضتها على واردات الصلب والألمنيوم.

وقال يوشيهيدي سوجا الناطق باسم الحكومة اليابانية إنه "أمر مؤسف للغاية أن الوضع لم يتحسن حتى بعدما نقلت اليابان للولايات المتحدة مخاوفها على مستويات مختلفة".

ودخلت طوكيو وواشنطن في سجال بشأن السياسة التجارية بعدما رفضت الولايات المتحدة إعفاء اليابان من الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة الماضية.

وقال سوجا للصحافيين إن "إجراءات الحكومة الأمريكية التجارية التي تشير إلى أنها مرتبطة بأمنها تثير قلقنا بشأن إمكانية تعطيلها للأسواق العالمية".

وتابع "إضافة إلى ذلك، نعتقد أنها ستحمل تداعيات خطيرة على التعاون الاقتصادي بين الحليفيتين - اليابان والولايات المتحدة - وعلى كافة المنظومة التجارية المتعددة الأطراف الخاضعة لقواعد منظمة التجارة العالمية".

وألقى الخلاف التجاري بظلاله على العلاقات الودية بين رئيس الوزراء شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

والشهر الماضي، أبلغت طوكيو منظمة التجارة العالمية بأن لديها الحق في فرض رسوم تبلغ قيمتها 50 مليار ين (456 مليون دولار) على البضائع الأمريكية وهو ما يعادل تأثير الرسوم الأمريكية التي تم فرضها أخيرا، على منتجات اليابان من الصلب والألمنيوم.

ووفقا لآخر المعلومات الصادرة، بلغ الفائض التجاري الياباني مع الولايات المتحدة 615.7 مليار ين (5.6 مليار دولار) في نيسان (أبريل) الماضي، وهي زيادة بنسبة 4.7 في المائة مردها إلى ارتفاع الطلب على السيارات ومعدات البناء.

إلى ذلك، قالت الصين إنها تأسف لشكوى الاتحاد الأوروبي لمنظمة التجارة العالمية بشان أمور متعلقة ببراءات اختراع شركات أوروبية، وفقا لـ"رويترز".

وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت يوم الجمعة الماضي، إنها ستتقدم بشكوى ضد الصين بخصوص انتهاك حقوق براءات اختراع شركات أوروبية، إضافة إلى شكاوى ضد الولايات المتحدة بسبب رسومها الجمركية.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان نشر في ساعة متأخرة مساء البارحة الأولى، أن الصين ستتعامل مع الشكوى وفقا لإجراءات تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية.

وأضافت الوزارة "أولت الحكومة الصينية دوما أهمية كبيرة لحماية حقوق الملكية الفكرية وتبنت إجراءات قوية لحماية الحقوق القانونية لأصحاب حقوق الملكية الفكرية المحليين والأجانب ومصالحهم".