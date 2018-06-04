صلاح ضمن التشكيلة النهائية لمنتخب مصر

استدعى المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر، نجم نادي ليفربول محمد صلاح الى التشكيلة النهائية لمنتخب مصر التي ستخوض غمار كأس العالم في كرة القدم 2018، وذلك على رغم تعرضه للاصابة في نهاية مايو.

وبحسب التشكيلة التي نشرها الاثنين الاتحاد المصري للعبة، ورد اسم صلاح ضمن لائحة من 23 لاعبا سيكونون في روسيا لخوض المونديال الثالث في تاريخ مصر والأول منذ 28 عاما. وكان صلاح قد تعرض لاصابة بالغة في الكتف الأيسر في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 مايو الماضي، ما أثار مخاوف من عدم قدرته على المشاركة في البطولة العالمية.