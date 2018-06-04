14.8 ألف ريال متوسط تكلفة وثيقة التأمين الصحي في السعودية عام 2017.. بارتفاع 132%

سجل متوسط تكلفة وثيقة (بوليصة) التأمين الصحي في السعودية على حاملي الوثائق (المشتركين أو المؤمن لهم) ارتفاعاً نسبته 132.4 في المائة خلال عام 2017، رغم التراجع الكبير في عدد وثائق (بوالص) التأمين الصحي البالغ 56 في المائة في نفس العام، ألا إن ما دفعه جميع المؤمن لهم أو حاملي الوثائق لشركات التأمين (إجمالي الأقساط المكتتبة) ارتفع بنسبة 2.2 في المائة لترتفع بهذا متوسط الوثيقة بنسبة كبيرة في 2017 ومسجلة نموا للعام الثاني على التوالي حيث ارتفعت معدل تكلفة الوثيقة بنسبة 14.9 في المائة في عام 2016.

ووفقاً لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" فقد بلغ متوسط قيمة وثيقة (بوليصة) التأمين الصحي 14.842 ألف ريال في العام 2017، مقارنة بـ 6.388 ألف ريال في عام 2016، ومقارنة بـ 5.558 ألف ريال في 2015.

وجاء متوسط قيمة وثيقة (بوليصة) التأمين الصحي في عام 2017 أعلى مستوى في 9 أعوام وتحديداً من عام 2009 حتى عام 2017.

وتعرف وثيقة التأمين (بوليصة التأمين) على أنها بيان أو وثيقة تضمن لمالكها الحصول على تعويض مالي من قبل شركة التأمين، وذلك في حال تعرّضه لكارثة أو حادثة أوقعت به الضرر، لكن في المقابل تلزم هذه البوليصة مالكها بدفع مبلغٍ مالي كل فترة معينة يدعى القسط أو الاشتراك، ويمكن وصف بوليصة التأمين بعقد التأمين، وذلك لتضمنها جميع الصيغ المتوفرة في أي من العقود.

وسجلت الأقساط المكتتبة (الأقساط التي دفعها عملاء شركات التأمين) وهم حاملي الوثائق (البوالص) ارتفاعاً نسبته 2.2 في المائة لتبلغ قيمتها في عام 2017 نحو 19.04 مليار ريال مقارنة بـ 18.63 مليار ريال في 2016.

وفيما يخص وثائق التأمين فقد تراجع عددها بنسبة 56 في المائة ليصل عددها إلى 1.283 مليون وثيقة في 2017 مقارنة بـ 2.917 مليون وثيقة في 2016.

ويشكل سوق التأمين الصحي بالسعودية نحو 51 في المائة من سوق التأمين بشكل عام.

كما تستحوذ شركتان تأمين من أصل 32 شركة تأمين بالسعودية على 71 في المائة من سوق التأمين الصحي بالسعودية، حيث استحوذت شركة "بوبا العربية للتأمين التعاوني" على 41 في المائة من سوق التأمين الصحي بالسعودية، و "الشركة التعاونية للتأمين" على 30 في المائة من سوق التأمين الصحي.

*وحدة التقارير الاقتصادية

