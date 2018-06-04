احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 44 مليار دولار في مايو

قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 44.139 مليار دولار في نهاية مايو أيار من 44.030 مليار في أبريل نيسان.

وهذا هو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. وبهذا يكون الاحتياطي النقدي قد قفز بنحو 109 ملايين دولار في مايو أيار.

وطرحت مصر في أبريل نيسان سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 بالمئة و5.625 بالمئة على الترتيب.

وقفز الدين الخارجي للبلاد إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول.

كانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.