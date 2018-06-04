ودائع القطاع المصرفي الأردني ترتفع 2 % خلال الثلث الأول من العام الحالي

ارتفع إجمالي ودائع القطاع المصرفي الأردني ، خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 33.874 مليار دينار أردني ، بزيادة 2% عن ذات الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني ، ارتفعت قيمة ودائع البنوك في شهر أبريل الماضي بمقدار 255.7 مليون دينار عن الشهر الذي سبقه؛ إذ كانت تبلغ نحو 33.618 مليار دينار.

وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص خلال الثلث الأول نحو 31.357 مليار دينار مقارنة مع 30.86 مليار دينار في نهاية العام 2017 محققة زيادة نسبتها 1.6 %.

وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 90 % من إجمالي الودائع.