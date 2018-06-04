بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 6.2 نقطة

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم الإثنين على ارتفاع المؤشر العام 2ر6 نقطة ليبلغ مستوى 4753.17 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.13 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 39.6 مليون سهم تمت من خلال 2182 صفقة نقدية بقيمة 11.6 مليون دينار كويتي (نحو 38.28 مليون دولار أمريكي).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 0.95 نقطة ليصل إلى مستوى 4811.51 نقطة وبنسبة انخفاض 0.02 % من خلال كمية أسهم بلغت 22.2 مليون سهم تمت عبر 959 صفقة نقدية بقيمة 3.9 مليون دينار (نحو 12.87 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 10.13 نقطة ليصل إلى مستوى 4720.34 نقطة بنسبة ارتفاع 0.22 % من خلال كمية أسهم بلغت 17.3 مليون سهم تمت عبر 1223 صفقة بقيمة 7.7 مليون دينار (نحو 25.41 مليون دولار).