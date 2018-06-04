تراجع معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو في يونيو

ساءت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو للشهر الخامس على التوالي في يونيو، لتسجل أقل مستوى منذ أكتوبر 2016، متأثرة بمخاوف مرتبطة بتولي حكومة مناهضة للمؤسسات السلطة في إيطاليا ونزاع تجاري مع الولايات المتحدة.

ونزل مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلي 9.3 من 19.2 في مايو، وكان متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز يشير لتراجع المؤشر إلى 18.4. ويرجع الهبوط إلى انخفاض تقييم المستثمرين للأوضاع الحالية وتراجع التوقعات الاقتصادية التي هبطت لأقل مستوى منذ اغسطس 2012.

ونزل مؤشر سنتكس لألمانيا للشهر الخامس على التوالي في ظل الظروف المعاكسة التي تواجه الاقتصاد بسبب الرسوم الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي التي بدأ تطبيقها في الأول من يونيو.

شمل استطلاع سنتكس 920 مستثمرا وأجري في الفترة من 31 مايو إلى الثامن من يونيو بعد يوم من سريان الرسوم الجمركية الأمريكية.