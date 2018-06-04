تداول: احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة المواساة للخدمات الطبية على أساس سعر 96 ريال

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المواساة للخدمات الطبية يوم الأحد 18/09/1439هـ الموافق 03/06/2018م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 96ريال لهذا اليوم الأثنين 19/09/1439هـ الموافق 04/06/2018م، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأربعاء 21/09/1439هـ الموافق 06/06/2018م.