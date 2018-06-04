المنتخب السعودي يُعلن قائمته النهائية لمونديال روسيا 2018

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خوان أنطونيو بيتزي قائمة المنتخب المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا .

وضمت القائمة: ياسر المسيليم، وعبدالله المعيوف، ومحمد العويس، ومنصور الحربي، وياسر الشهراني، وأسامة هوساوي، ومعتز هوساوي، وعلي البليهي، ومحمد البريك، وعبدالله عطيف، وسلمان الفرج، ومحمد كنو، وعبدالله الخيبري، وحسين المقهوي، وعبدالملك الخيبري، وهتان باهبري، وسالم الدوسري، وتيسير الجاسم، ويحي الشهري، وفهد المولد، ومحمد السهلاوي، ومهند عسيري.

وتقرر أن ترفع إدارة المنتخب القائمة النهائية رسمياً صباح اليوم الاثنين للاتحاد الدولي لكرة القدم.