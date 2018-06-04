لشبونة وجيسوس .. انفصال بالتراضي

اتفق نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي مع المدرب خورخي جيسوس على الانفصال بالتراضي دون أي التزامات مادية على الطرفين، حيث ينتظر أن يرد على عرض نادي الهلال لتدريب الفريق الكروي لمدة موسم اليوم.

وأشارت صحيفة O JOGO البرتغالية إلى أن جيسوس اشترط على الهلال أن يتم التوقيع لعام آخر.

وكانت "الاقتصادية" قد كشفت أمس الأول أن الالتزامات المادية التي تربط لشبونة مع جيسوس أخرت توقيعه للهلال، حيث ينتظر تسليمه المخالصة المالية حتى يتمكن من حفظ حقوقه قبل التوقيع للأزرق لأن توقيعه قبل نهاية عقده قد يكلفه شروطا جزائية وخسارة مستحقاته المالية، ما اضطره إلى تأجيل توقيع العقد مع الهلال إلى ما بعد الرابع من الشهر الحالي، رغم اكتمال كل الاتفاقات المبرمة بين الطرفين.

ويحمل ملف جيسوس مع الهلال اسمين لمحترفين أجنبيين طلب البرتغالي التفاوض معهما، الأول هو الجزائري إسلام سليماني مهاجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي، والثاني قلب دفاع يلعب في أحد أندية عاصمة إيطاليا.