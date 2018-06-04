الاتحاد لربيع: ابحث عن ناد

أبلغت إدارة الكرة في نادي الاتحاد، اللاعب ربيع السفياني بعدم الرغبة في تجديد عقده مع الفريق مطالبة إياه بالبحث عن نادٍ آخر، بعد أن تم التعاقد معه الموسم الماضي كهاو قادما من نادي التعاون.

وستشمل قائمة المغادرين كلا من ـ عوض خريص، أحمد العوفي، بينما ستبلغ الإدارة خلال اليومين المقبلين عددا آخر من اللاعبين برغبتها في عدم استمرارهم بعد التشاور مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، عقب تقلّص فرصة مشاركتهم الموسم المقبل في ظل القرارات الجديدة لاتحاد القدم، ليبلغ عددهم 20 لاعبا ما بين إعارة واستغناء نهائي.

وفيما تتحفظ إدارة الكرة في الاتحاد على أسماء بقية المبعدين، إلا أن هناك بعض الأسماء المتداولة بشكل غير رسمي منهم ـ ياسين حمزة، بدر النخلي، محمد قاسم، عبد الرحمن ريو، ومجموعة من اللاعبين الصاعدين من الأولمبي.

إلى ذلك، ينتظر أن تعلن إدار نادي الاتحاد، عن أولى صفقات اللاعبين الأجانب من زيورخ في سويسرا، التي وصل إليها نواف المقيرن رئيس النادي، أمس تمهيدا للكشف عن التدعيمات الجديدة التي تسبق الموسم المقبل بعد الاجتماع مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسط تكتم على تفاصيل الصفقات المرتقبة.

وأنهى الاتحاد عقوبة المنع من التسجيل على فترتين التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب قضية الأسترالي جيمس ترويسي، لاعب النادي السابق، الجمعة الماضية ليستعيد العميد بشكل رسمي أهليته لإجراء التعاقدات الجديدة.