باهبري: التكتيك تغير

أكد هتان باهبري لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم، أن الخسارة أمام بيرو 0/ 3 أمس في الودية الثانية خلال المعسكر الحالي في سويسرا تأهبا لنهائيات كأس العالم 2018، كشفت عديدا من الأخطاء التي سيعملون على الاستفادة منها.

وقال: "دائما ننظر إلى الأمام، لدينا مباريات أهم في المونديال، قبلها أمام ألمانيا في التجربة الأخيرة خلال المعسكر، وسنقدم خلالها الأفضل بعد تصحيح الأخطاء التي حدثت".

وأشار إلى أن تكتيك اللعب الذي اعتمده المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي اختلف وتغير عن ذلك الذي خاض به ودية إيطاليا السابقة، وقال: "فعلا تكتيك اللعب اختلف عن سابقه، وظهرت أخطاء، ولكن نعد بالتحسن أمام ألمانيا".