الفيحاء يضم بامسعود ويسرح 2

أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التعاقد مع المدافع أحمد بامسعود، لاعب نادي الهلال السابق، بعقد احترافي يمتد إلى ثلاثة مواسم.

وجرت مراسم توقيع العقد في مقر الفيحاء بحضور محمد الدهش نائب المشرف العام على الفريق، إلى جانب عبدالرحمن الخنين وكيل أعمال اللاعب.

وتأتي خطوة التعاقد مع بامسعود، تحضيرا للنسخة المقبلة من الدوري السعودي للنجوم، بعد التجديد مع اللاعب نواف الصبحي لثلاثة مواسم مقبلة.

من جانب آخر، وافقت إدارة الفيحاء على انتقال المدافع حاتم بلال إلى نادي القادسية لموسم واحد، وزميله عبدالعزيز المنصور، إلى الكوكب بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.