الخالدي والشيخ مرشحان لخلافة عسيري

حصرت إدارة نادي القادسية، خياراتها لمنصب مدير الفريق في كل من بندر الخالدي، وخليل الشيخ، لخلافة أحدهما لغازي عسيري، الذي أكمل مهامه مع بنوقادس بنهاية الموسم الماضي.

وأوضحت المصادر، بأن إدارة القادسية تتجه إلى اختيار عناصر إدارية سبق لها اللعب مع الفريق في مواسم ماضية، وهو ما أكده محمد الصالح مشرف الفريق في وقت سابق بأن هناك اسمين فقط تتم المفاضلة بينهما بعد استبعاد سعود كريري لارتباطه مع ناديه الشباب.

وبرز اسم صلاح النعيمي، ليكون مرشحا ثالثا إلى جانب الخالدي والشيخ، على أن يغلق الملف باعلان أحدهم مديرا للقادسية خلال الأيام المقبلة.

من جهته، أوضح مساعد الزامل رئيس القادسية، أنهم يدرسون عددا من الملفات الخاصة باللاعبين الأجانب لتدعيم الفريق تجهيزا للموسم المقبل، وقال: "ندرس هذه الملفات بعناية كاملة وللمدرب الصربي الكسندر ستانوجيفيتش، الكلمة الأخيرة في عملية الاختيار في ظل بحثنا عن ثنائي لخط الدفاع، وآخر للوسط والهجوم".

وحول الاستغناء عن البرازيلي إلتون، قال "كل شيء بيد ستانوجيفيتش، بقاء أو رحيل أي لاعب قرار متروك للجهاز الفني ولا نريد الاستعجال"، مكملا "المدرب لديه فكرة واضحة عن احتياجات الفريق وأسلوب اللعب الذي سينتهجه فهو شاهد عديدا من مباريات الفريق خلال الموسم الماضي ودرسه من جميع الجوانب".

يشار إلى أن إدارة كرة القدم برئاسة الصالح، اعتمدت برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد إذ تأتي البداية بالتجمع الـ 23 من حزيران (يونيو) الجاري، في مقر النادي، وفي 23 ـ 25 من ذات الشهر الفحص الطبي والقياسات اللياقية، على أن تنطلق التدريبات اللياقية في 26 منه، وفي الخامس من تموز (يوليو) تغادر بعثة الفريق متجهة إلى النمسا التي تحتضن المعسكر التحضيري الذي تتخلّله خمس مباريات إلى جانب مواجهتين إضافيتين في ملعب النادي بعد العودة في 28 من ذات الشهر، بينما سيتمتع اللاعبون بإجازة لثلاثة أيام قبل استئناف التدريبات في مقر النادي.