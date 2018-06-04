الغنيمان والنعمي يساندان الحارثي

فيما اختار محسن الحارثي مدير الكرة في نادي النصر، الثنائي خالد الغنيمان مدير الفريق الأولمبي، ويحيى النعمي ضمن طاقمه الإداري الجديد لمساندته في مهمته المقبلة، انتهى عقد الإداريين هاني الداود، وعبدالرحمن الشهراني دون التجديد لهما.

من جانب آخر، وضعت إدارة نادي النصر سويسرا خيارا أول لمقر معسكر الفريق الخارجي استعداداً للموسم المقبل، بينما فرنسا خيارا ثاني، بعد أن سلم الجهاز الفني المساعد للأورجوياني دانيال كارينيو، وبدر الحقباني مدير الكرة السابق، والداود تقريرهم بهذا الخصوص بعد جولة أوروبية فيها أيضا ألمانيا، والنمسا، وشرعت في استخراج تأشيرة "الشنجن".

وسيتضمن المعسكر ثلاث مباريات ودية بطلب من كارينيو، على أن تكون الفرق التي سيجواجهها النصر متفاوتة المستوى.

يشار إلى أن كارينيو سيقلص عدد اللاعبين المصعدين من الأولمبي للفريق وعددهم ما يقارب 26 لاعبا من خلال التدريبات المبدئية التي سيخوضها الفريق بعد إجازة عيد الفطر المبارك في مقر النادي، ومن خلال تقارير فنية رفعها البرازيلي روجيرو مدرب الأولمبي السابق.