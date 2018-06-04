«ثلاثية» كشفت كل شيء

كشفت الثلاثية التي مزق بها منتخب بيرو لكرة القدم، شباك الأخضر، وديا أمس خلال معسكره الحالي في سويسرا، كل شيء أمام المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي، ومنحته تصورا كاملا عن الأسماء التي يحتاج إليها أو تلك التي يسقطها من قائمته النهائية التي سيعتمد عليها في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وسيلتقي الأخضر الذي سيخوض المباراة الافتتاحية أمام روسيا ضمن المجموعة الأولى في 14 من الشهر الحالي، مع ألمانيا بطلة العالم في ليفركوزن الجمعة المقبل.

واختبر بيتزي عناصر لم يتح لها فرصة المشاركة أمام إيطاليا في الودية السابقة 1/ 2، للوقوف على مستوياتهم قبل اختيار قائمته النهائية، ودفع بتشكيل ضم عبدالله المعيوف، محمد البريك، معتز هوساوي، علي البليهي، منصور الحربي، عبدالله الخيبري "عبدالملك الخيبري"، سلمان الفرج، حسين المقهوي، سالم الدوسري "محمد السهلاوي"، هتان باهبري "نواف العابد"، وفهد المولد "محمد الكويكبي".

وأظهرت المباراة عديدا من الأخطاء في جميع خطوط لعب الأخضر، بداية من حراسة المرمى والدفاع، حيث استقبلت شباكه أهدافا سهلة، فيما ليم يكن الهجوم أفضل حالا حيث غاب في كثير من الأوقات إلا من فرصة أو فرصتين.

جاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، وسرعان ما سيطر بيرو على مجريات اللعب وبادر بشن هجمات متتالية على الأخضر، ونجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق أندريه كاريللو (21).

وسجل بيرو الهدف الثاني عندما لعبت تمريرة خلف مدافعي الأخضر، وصلت إلى إديسون فلوريس داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية قوية تصدى لها المعيوف لترتد إلى باولو جيريرو الذي وضعها بسهولة داخل المرمى (41). ومع بداية الشوط الثاني، واصل بيرو سيطرته على مجريات اللعب وشن هجمات متتالية لكنه اصطدم بدفاع قوي منظم من جانب الأخضر الذي اعتمد في الوقت ذاته أيضا على الهجمات المرتدة التي لم تشكل أي خطورة.

ظل اللعب منحصرا في وسط الملعب ومن هجمة لبيرو مرر أندريه كاريللو كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها باولو جيريو وقابلها بضربة رأس قوية لمست يد المعيوف قبل أن تسكن المرمى (64).