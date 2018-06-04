رَعَبَ وأَرْعَبَ

الفعل: "رَعَبَ" من باب "فَتَحَ"، فكما يقال: فَتَحَ يَفْتَحُ يقال: رَعَبَ يَرْعَبُ، واسم المفعول مَرْعُوب، ويتعدّى بنفسه نقول: رَعَبْتُهُ – جاء في الصحاح، (رعب): "الرُّعْبُ" الخوف، تقول: رَعَبْتُه فهو مرعُوب إذا أَفْزَعْتَهُ".
أمَّا الفعل "أَرْعَبَ" فبعضهم مَنَعَه كالجوهري، (رعب).
وأجازه صاحب المصباح المنير، (رعب) إذ قال: "رَعَبْتُ رَعْبا من باب نَفَعَ: خِفْتُ ويتعدّى بنفسه، وبالهمزة أيضا، فيقال: رَعَبْتُه، وأَرْعَبْتُهُ" وهو الصواب لذلك يقال: رَعَبَه وأَرْعَبَه.
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