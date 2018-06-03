الصندوق الصناعي يعرض 6 مبادرات جديدة لدعم الصناعة في السعودية

أوضح مسؤولون بصندوق التنمية الصناعية السعودي أنه تم على إطلاق جملة من المبادرات الرامية للمساهمة بقيادة التحول الصناعي في المملكة، من خلال تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية، تعتمد مبدأ الشراكة مع كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالشأن الصناعي.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الشرقية اليوم لاستعراض مشروع تطوير استراتيجية الصندوق، بحضور مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور ابراهيم بن سعد المعجل وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الصناعي وذلك في مقر الغرفة الرئيس في الدمام.

وأكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي أن الصندوق له دور كبير في دفع عجلة التنمية الصناعية، من خلال إقراض المشاريع، وتقديم الدراسات والاستشارات، ودعم وإدارة البرامج المختلفة الهادفة لتطوير المنظومة الصناعية في المملكة، مشيراً إلى أن الصندوق قدم حتى العام الماضي 4238 قرضا بقيمة 148 مليار ريال، نتج عنها إطلاق وتطوير 3127 مشروعا.

وأضاف أن الصندوق يتبنى استراتيجية جديدة تهدف بأن يكون الصندوق الممكن المالي الرئيسي لقيادة التحوّل الصناعي في المملكة عن طريق تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية متكاملة من الخدمات المالية والاستشارية.

وأشار الدكتور المعجل إلى أن الصندوق يركز على تحقيق التنمية المستدامة ، كما يبتنى مبادرة تشكيل منظومة تمويل المشاريع التي تضم عددا من المنشآت والمؤسسات الحكومية والأهلية التي تتبنى دعم المحتوى المحلي، والبحث الدائم عن الشراكات الاستراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات وتحقيق عائد أكبر على القطاع الصناعي، وتحفيز مختلف الجهات في القطاع الصناعي الحكومي والخاص عن طريق التعاون المتبادل وتنمية المعرفة.

من جهته أبان مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالصندوق خليل بن عبدالقادر النمري، أهم المنتجات ذات الجودة العالية والمقدمة لعملاء الصندوق التي شملتها الاستراتيجية الجديدة للصندوق وتتضمن قائمة متكاملة من الخدمات المالية والاستشارية، لافتا إلى ان هذه الخدمات والمشاريع تخضع لعملية تقييم مستمرة.

وأفاد بأن إجراءات تقييم طلبات المشاريع تتم بيسر وسهولة مع دخول التقنيات الحديثة حيث تمت "أتمتة" إجراءات التقييم وتحسينها لتتماشى مع أفضل المعايير الدولية، وقد شملت هذه "الأتمتة" كافة اجراءات الإقراض.

فيما استعرض مدير قسم الاستراتيجية بالصندوق نواف بن خالد البواردي، عددا من المبادرات التي تبنتها الاستراتيجية الجديدة للصندوق التي منها مبادرة رفع كفاءة إجراءات القروض، ومبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبادرة استحداث الخدمات الاستشارية، مبادرة تطوير آلية تصنيف المشاريع ذات الطابع التنموي، مبادرة تطوير آلية احتساب التكاليف، مبادرة عقد شراكات استراتيجية محلية ودولية في عدة مجالات.

وقال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ، إن القطاع الصناعي يحتل أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني، باعتباره القاطرة التي تقود إلى النمو المستدام، والركيزة الأساسية في بلوغ أهدافنا التنموية وفقًا لرؤية المملكة 2030م بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وصولاً للتوازن الاقتصادي، فهو القطاع الذي يحمل المزيد من الفرص الوظيفية والاستثمارية، ويتَّسم باتصاله وتداخله مع العديد من القطاعات الاقتصادية الأُخرى.