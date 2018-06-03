بكين: اتفاقاتنا التجارية مع واشنطن مرهونة بوقف الرسوم



يبدو أن المحادثات التجارية رفيعة المستوي التي جرت خلال اليومين الماضيين بين الولايات المتحدة والصين في بكين لم تكن كافية لطمأنة الصينيين، فقد حذرت بكين واشنطن، أمس، مجدداً من أنه في حالة تطبيق عقوبات تجارية، بما في ذلك فرض رسوم، فإن جميع النتائج التي أسفرت عنها المحادثات التجارية ستكون ملغاة.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، فإن الصين راغبة في زيادة الواردات من دول عدة، من بينها الولايات المتحدة، قائلة إن الإصلاح والانفتاح وزيادة الطلب المحلي استراتيجية وطنية لبكين.

وصدر بيان عقب انتهاء المحادثات بين ويلبور روس؛ وزير التجارة الأمريكي، وليو خه؛ نائب رئيس الوزراء الصيني، في الوقت الذي تتبادل فيه القوتان الكبيرتان اقتصادياً التهديدات بفرض رسوم على منتجات تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار لكل منهما.

وحينما ظهرت بوادر هدنة بين الطرفين، حذر البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، من أنه سيمضي قدماً في فرض رسوم على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، إضافة إلى قيود على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة، وتشديد القيود على الصادرات.

ووصل روس؛ إلى بكين يوم السبت؛ لإجراء محادثات بعدما جددت إدارة الرئيس دونالد ترمب؛ تهديداتها للصين بفرض رسوم، في ظل استياء حلفاء رئيسين للولايات المتحدة تجاه واشنطن بعدما شملتهم رسوم الصلب والألمنيوم.

وأشاد روس؛ في تعليق موجز أمام الصحافيين، مخاطبا ليو؛ في مستهل محادثاتهما الرسمية، بلغة المحادثات بينهما، قائلاً "اتسمت اجتماعاتنا حتى الآن بالود والصراحة، وغطت بعض الموضوعات المفيدة بخصوص صادرات معينة"، بينما اكتفى ليو؛ في كلمته بالترحيب بروس؛ ولم يذكر المسؤولان مزيداً من التفاصيل لوسائل الإعلام.

من جانبه، أوضح ستيفن منوتشين؛ وزير الخزانة الأمريكي، أن بلاده تريد من تلك محادثات أن تسفر عن ضمانات لمشتريات طويلة الأجل لسلع أولية أمريكية في قطاعي الزراعة والطاقة، للإسهام في تقليص العجز التجاري لواشنطن.

ويريد الفريق الأمريكي أيضاً ضمان حماية أكبر لحقوق الملكية الفكرية، وإنهاء الدعم الصيني الذي يسهم في إنتاج مفرط من الصلب والألمنيوم.

