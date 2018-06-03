الأقراص المنومة .. ما علاقتها بفقدان السيطرة على النفس؟



بعد فترة وجيزة من إلغاء برنامجها الشهير في وقت سابق من هذا الأسبوع، لجأت روزان بار؛ إلى "تويتر" لإلقاء اللوم على أقراص أمبيان المنومة، في تعليقات عنصرية أطلقتها في الآونة الأخيرة.

قالت لمتابعيها البالغ عددهم 838 ألف شخص: "أصدقائي، لقد ارتكبت خطأ لا يغتفر لذلك أرجوكم لا تدافعوا عني. كان الوقت هو الثانية صباحاً وأنا أستخدم تويتر تحت تأثير الحبوب المنومة".

كانت تلك هي المرة الثانية خلال أشهر عدة التي يلعب فيها الدواء المضاد للأرق دوراً مهماً في سقوط شخص ما أمام الملأ. في نيسان (أبريل) انسحب روني جاكسون؛ من الترشح لقيادة دائرة شؤون المتقاعدين العسكريين عقب ادعاءات بأنه أخطأ ووصف هذا العقار لشخص ما كان ينبغي أن يُوصف له.

الادعاءات التي يرفضها الطبيب جاكسون؛ تتصل بفترة كان يشغل فيها منصب طبيب البيت الأبيض في عهد إدارة أوباما، عندما استحق فيما يبدو لقب "رجل الحلوى"؛ لأنه كان يقدم الحبوب المنومة بشكل متكرر جداً.

وبار؛ ليست هي أول المشاهير الأمريكيين التي تعزو سلوكها الغريب، إلى عقار أمبيان. في آذار (مارس)، أعلن شون بين؛ الممثل الحائز جائزة الأوسكار، أنه تناول العقار خلال مقابلة غريبة أجريت معه ضمن برنامج "ذا ليت شو" The Late Show. كذلك نُقل مذيع الأخبار، توم بروكاو؛ سريعاً إلى المستشفى عام 2012 بعد تناوله قرصاً عن طريق الخطأ قبل الظهور لتقديم حلقة من برنامج "مورنينج جو" Morning Joe. وقيل إن الدواء كان موجوداً في جسم تايجر وودز عندما اصطدمت سيارته ذات الدفع الرباعي بصنبور لإطفاء الحريق عام 2009.

في الواقع الأقراص المنومة تم تحديدها على أنها عامل في عدد كبير للغاية من الحوادث الغريبة – من السير في أثناء النوم إلى الأعمال الغريبة ليلا التي تتم في حالة من فقدان الذاكرة – إلى درجة أن الناس يصفون هذا العذر، وغالباً بنوع من الاستغراب الكبير، بأنه "استخدام دفاع أمبيان".

"سانوفي"، شركة الأدوية الفرنسية التي أطلقت أمبيان في الولايات المتحدة عام 1992، سارعت إلى دحض ما نسبته بار؛ إلى الدواء، الذي فقد براءته الحصرية ويغلب عليه الآن أن يُصرَف على شكل دواء بديل يحمل اسم "زولبيديم".

قالت الشركة في تغريدة على "تويتر": "مع أن جميع العلاجات الصيدلانية لديها آثار جانبية، إلا أن العنصرية ليست من الآثار الجانبية المعروفة لأي من أدوية سانوفي".

وحصلت شركة الأدوية على الثناء بسبب ردها اللاسع، رغم أن بعضهم تساءل عما إذا كانت الشركة تستخدم كلاماً لبقاً فوق الحد بالنظر إلى المخاطر الحقيقية فعلاً لتناول الدواء المنوم.

قال دانييل كريبكه؛ وهو أستاذ فخري للطب النفسي في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو: "لا أحد ينبغي أن يتناول زولبيديم على الإطلاق؛ لأن الآثار الجانبية خطيرة للغاية. إذا كانت روزان تحت تأثير الدواء، فهناك احتمال كبير جداً أنها ربما ستكون قد قالت أشياء لا يمكن أن تقولها أبداً لو كانت واعية لما تقول".

وبحسب الدكتور كريبكه؛ ما كان ينبغي أن يُصرَف الدواء إلى بار (65 عاما)؛ نظراً إلى المخاطر المحددة على المستخدمين الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة، الذين هم عرضة أكثر من غيرهم للآثار الجانبية مثل الدوار والنعاس والإسهال، وفقاً لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ووجهة النظر السائدة بين الأطباء والأطباء النفسيين هي أن "أمبيان" لا يمكنه تحويل شخص ليصبح عنصرياً، لكن يمكن أن يجعله أقل حذراً في التعبير عن آرائه على نطاق واسع.

ووفقاً لديفيد جورلينك؛ رئيس قسم الصيدلة السريرية والسموم في مركز سوني بروك للعلوم الصحية في تورونتو: "الدواء لا يجعل الشخص صاحب آراء تدل على التعصب، لكن ربما يجعله أكثر ميلاً إلى التعبير عنها". وأضاف: "يمكن إلقاء اللوم على أمبيان في إرسال التغريدة على تويتر، لكن ليس على محتوى التغريدة".

وسواء كان من الممكن، أو غير الممكن، أن نلقي اللوم بشكل موثوق على نوبة بار؛ العنصرية، لاحظ الدكتور جورلينك؛ أن الدواء يُوصف بشكل فوق الحد في الولايات المتحدة مع العلم بمخاطره. وأوضح أن الدواء يمكنه مع مرور الوقت "أن يعبث بهيكل النوم لدى الشخص" وبالتالي يصبح مدمناً على الدواء.

وقال: "ليست هناك نهاية لحالات المرضى الذين يصرون على أنهم لا يستطيعون النوم دون أمبيان، لأن دماغهم أصبح معتاداً على الاستخدام المنتظم للدواء".

واستناداً إلى أرقام من شركة إكفيا لتزويد البيانات، عدد الأقراص المنومة والخاصة بالأرق التي توصف في الولايات المتحدة – بما في ذلك أمبيان وغيره من البدائل المشهورة مثل لونيستا – شهد انخفاضاً متواصلاً في السنوات الأخيرة ـ تم صرف 47 مليون حبة في عام 2017، أي أقل بواقع عشرة ملايين حبة عن رقم عام 2013.

أحد التفسيرات هو أن الأطباء الأمريكيين أصبحوا أكثر حذراً بشأن إعطاء المرضى أدوية مؤدية للإدمان، في وقت ينتشر فيه وباء الأدوية الأفيونية التي يلقى عليها اللوم في انخفاض متوسط العمر المتوقع في أمريكا.

وبحسب الدكتور جورلينك "من المحتمل أن يكون شيء من التفكير والتدقيق قد نشأ عن أزمة الأدوية الأفيونية".

لكن حتى لو كان وصف الأقراص المنومة قد انخفض بشكل عام، إلا أن ما وصفه جورلينك بـ "القبول غير المبالي" لا يزال منتشراً في الأوساط السياسية وبين العاملين في العروض والبرامج الجماهيرية، التي غالباً ما تكون فيها جداول الناس مزدحمة بصورة لا ترحم.

مع ذلك، الأدلة الطبية تشير إلى أن هؤلاء لا ينبغي لهم أن يكونوا غير مبالين.

