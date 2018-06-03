عمومية "بوبا" توافق على توزيع 160 مليون ريال أرباحًا للمساهمين

أعلنت جمعية العمومية لشركة "بوبا" خلال اجتماعها الذي عقد يوم الخميس 2018/05/31 عن موافقتها على توزيع 160 مليون ريال أرباحا للمساهمين.



ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (2.00 ريال )، وإجمالي المبلغ الموزع 160 مليون ريال، كما أن نسبة توزيع الأرباح المقترحة تمثل (%20) من رأس المال المدفوع.



كما وافق مجلس الإدارة على شراء الشركة لعدد يصل إلى 153,000 سهما من أسهمها بمبلغ ال يتجاوز 11 مليون ريال ، وتخصيصها ً ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية.