"بنك الجزيرة"  يوقع اتفاقيتي خدمات حماية محفظة القروض والتأمين الجماعي مع "الجزيرة تكافل"

أعلن بنك الجزيرة عن توقيعه اتفاقية مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني ( طرف ذو علاقة ) بتاريخ 2018/05/30 م لتقديم خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك على أن تبدأ التغطية من تاريخ 2018/06/01 م وتستمر لمدة سنة ميلادية و تبلغ قيمة العقد 706,213.44 ريال وسيكون لذلك أثر مباشر على القوائم المالية للبنك خلال عامي 2018 م و 2019م . كمأ أعلن البنك عن توقيعه اتفاقية بخصوص خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك على أن تبدأ التغطية من تاريخ 2018/06/01 م و تستمر لمدة سنة ميلادية وتبلغ قيمة العقد 2,284,407.48 ريال وسيكون لذلك أثر مباشر على القوائم المالية للبنك خلال عامي 2018 م و 2019م