سكان "بيج آيلاند" في هاواي يغادرون منازلهم مع اقتراب الحمم البركانية

قال مسؤولون إن قوات الحرس الوطني والشرطة والإطفاء استكملت إجلاء سكان منطقة على الجانب الشرقي من جزيرة بيج آيلاند في هاواي قبل ساعات من قطع حمم بركان كيلاويا الطرق المؤدية إليها.

ومنذ يوم الأربعاء تطالب السلطات سكان منطقة كابوهو بمغادرتها مع استمرار تدفق الحمم البركانية بقوة من باطن الأرض عبر شق عند السفح الشرقي للبركان.

وقالت جانيت سنايدر المتحدثة باسم وكالة الدفاع المدني في مقاطعة هاواي لرويترز عبر البريد الإلكتروني إن المرحلة النهائية لعملية الإجلاء بدأها أفراد الإطفاء والشرطة في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة واستمرت حتى صباح أمس السبت بدعم من قوات الحرس الوطني وفرق الأشغال العامة في هاواي.

ويعيش ما يقدر بنحو 500 شخص في منطقة كابوهو لكن سنايدر قالت إنه لم يتضح بعد ما إذا كان عدد من السكان قرر البقاء في منازله.

وكانت السلطات أجلت نحو 2000 شخص من منطقة ليلاني إستيتس إلى الغرب من كابوهو بعدما أتت الحمم البركانية على منازلهم أو قطعت طريقها منذ ثورة البركان في الثالث من مايو.

ولم تكن الحمم البركانية هي التهديد الوحيد من ثوران بركان كيلاويا إذ شكلت انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت السام خطرا آخر.

وصاحب النشاط الحالي للبركان على مدى أسابيع انفجارات غازية وقذف صخور بركانية بصورة يومية من فوهة البركان إضافة إلى هزات أرضية.

وعلى مدى الأيام الماضية هدأت فوهة البركان.

