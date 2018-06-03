"الفيفا": سنراقب منصات التواصل الإجتماعي خلال مونديال روسيا

قال هيلموت سبان رئيس إدارة الأمن بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن الإجراءات الأمنية في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا ، ستتضمن مراقبة منصات التواصل الإجتماعي على الإنترنت.

وقال سبان في تصريحات لصحيفة "فيلت آم سونتاج" نشرتها اليوم الأحد "ستكون هناك وحدات مسؤولة عن نوع من المراقبة ورصد ما يكتب في منتديات ومدونات معينة."

واعترف سبان بأن يوسائل التواصل الإجتماعي يمكن "أن تشكل خطرا أيضا ، خاصة من خلال الأخبار المزيفة" ، وهو ما يستدعي تعاونا وثيقا بين روسيا ، المستضيفة للبطولة ، والفيفا.

وقال سبان "الشيء المهم هو التعاون على المستوى الدولي ، وهو أمر يسير بشكل جيد."

