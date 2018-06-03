"العدل" توثق 14 ألف عقد شركة منذ بداية العام

كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل أن إجمالي عمليات توثيق عقود الشركات في مناطق المملكة منذ بداية العام الجاري 1439هـ، بلغت 14319 عملية. يأتي ذلك عقب إطلاق وزارتي العدل والتجارة والاستثمار شهر جمادى الأولى الماضي، خدمة التوثيق الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات التي تمكن العملاء من توثيق عقود التأسيس للشركات إلكترونياً، دون الحاجة لحضور الشركاء ومراجعة وزارة التجارة والاستثمار أو زيارة كاتب العدل مما يسهل على المستفيدين. وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 7331 عملية بنسبة 51 %، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 3697 عملية، ثم المنطقة الشرقية بـ 2311 عملية. وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ 385 عملية، تليها منطقة القصيم بـ 315 عملية، ثم منطقة عسير بـ 90 عملية، منطقة حائل بـ 64 عملية، ومنطقة نجران بـ 57 عملية، في حين سجلت مناطق تبوك، الحدود الشمالية، جازان، الباحة، والجوف مجتمعة 69 عملية خلال الفترة نفسها. وأطلقت وزارتا العدل والتجارة والاستثمار خدمة توثيق عقود الشركات إلكترونياً في شهر جمادى الأولى من العام الجاري 1439هـ، التي تمكن العملاء من توثيق عقود التأسيس للشركات إلكترونياً دون الحاجة لحضور الشركاء ومراجعة وزارة التجارة أو زيارة كاتب العدل. وجاء هذا التعديل ضمن مراحل تسهيل بدء النشاط التجاري وأحد مخرجات لجنة تيسير بحيث تتم عملية تأسيس الشركات آلياً وبشكل أسرع بما يسهم في تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة. وأوضحت "التجارة" و "العدل" أن خطوة توثيق العقود تتم بالتكامل بين عدة أنظمة تقنية التي من أهمها نظام السجل التجاري ونظام الشركات ونظام الموثقين ونظام "أبشر"، وذلك من خلال التحقق من هويات الشركاء عن طريق نظام "أبشر" ليتم توثيق عقود تأسيس الشركات عبر إجراءات إلكترونية وبكل يسر وسهولة.