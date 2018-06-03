مركز أبحاث ألماني: الصين يمكن أن تتفوق علينا عبر صفقات الاستحواذ

ذكر مركز أبحاث في برلين أنه ينبغي على السلطات أن تلقي نظرة عن قرب على صفقات الاستحواذ على شركات ألمانية من قبل مستثمرين صينيين، وذلك من أجل بقاء ألمانيا في المقدمة في صناعات رئيسية.

وقال ميكو هووتاري ،الذي يرأس برنامج العلاقات الصينية في معهد ميريكس، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) :"إنها اللحظة الأخيرة للتحرك، يمكن للصين أن تتفوق علينا".

وأضاف "لقد رأينا ذلك بالفعل يحدث في (قطاع) الطاقة الشمسية، إنه نمط يمكن أن يتكرر في صناعات متعددة أخرى - مثل قطاع الروبوت".

ومنذ سنوات ، أعرب خبراء الصناعة في أكبر اقتصاد في أوروبا عن مخاوفهم بشأن سلسلة من عمليات الاستحواذ من قبل الشركات الصينية المدعومة من الدولة في الغالب ، والتي تستهدف قطاعات الأعمال الألمانية الرئيسية مثل شراء شركة "كوكا" الألمانية لصناعة الروبوتات عام 2016 من قبل مجموعة "مايديا جروب" الصينية المصنعة للأجهزة الكهربائية .

وشددت برلين قواعد الاستثمار العام الماضي لحماية الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية ، مع استمرار المخاوف من أن تتمكن الشركات الصينية من الحصول على المعرفة التكنولوجية الألمانية من خلال عمليات الاستحواذ.

وبموجب اللوائح الجديدة ، تخضع عمليات الاستحواذ الكبيرة من خارج الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في "الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة" لعملية تقييم لتحديد ما إذا كانت تمثل أي مخاطر على السياسة العامة أو الأمن العام.

وقال هووتاري :"السياسة الصناعية الاستراتيجية للصين تجعل من الضروري أن تكون هناك نظرة أكثر دقة" ، مشيرا إلى أن الصين ليست منافسا طبيعيا.

وأضاف أن الصين تستخدم إعانات حكومية وصناديق كبيرة لتنفيذ سياسات صناعية منسقة.