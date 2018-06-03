إنقطاع الكهرباء يصيب مطار هامبورج بالشلل

أصيب مطار هامبورج بالشلل بسبب انقطاع الكهرباء اليوم الاحد، حيث لم تهبط أي طائرة أو تقلع. وقالت متحدثة إنه يتم إخلاء المطار، الواقع في ثاني أكبر مدينة ألمانية، بشكل كامل.

وبدأت عملية الاجلاء حوالي العاشرة صباح اليوم(0800 بتوقيت جرينتش)، طبقا لما قاله متحدث باسم الشرطة. والمطار الواقع في هامبورج هو خامس أكبر مطار في ألمانيا، حيث يتردد عليه 17 مليون راكب سنويا، طبقا للشركة المشغلة له.

