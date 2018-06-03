ميركل: نحتاج إلى المزيد من التقارب الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو

عمدت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل للمرة الأولى اليوم الأحد إلى تفصيل ردها على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إصلاح منطقة اليورو، من خلال القبول بميزانية استثمار والدعوة إلى تأسيس صندوق نقد أوروبي.

وقالت ميركل في مقابلة مع صحيفة "فرنكفورتر الغيمايني تسايتونغ" "نحتاج إلى المزيد من التقارب الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو".

وأضافت "لهذا السبب، اقترحنا ميزانية استثمار لمنطقة اليورو" أمام الحكومة الألمانية الجديدة بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين "وأنا اؤيده".

وفي ما يتعلق بالمبلغ، ذكرت المستشارة رقما "يقتصر على رقمين بمليارات اليورو"، قد يكون بعشرات مليارات اليورو. وهذا بعيد جدا عما كان يأمل فيه الرئيس الفرنسي في البداية، وهو الذي يقف وراء اقتراح ميزانية منطقة اليورو.

وكان ماكرون دعا العام الماضي الى ميزانية تعادل عددا كبيرا من نقاط إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو"، أي مئات عدة من مليارات اليورو.

من جهة أخرى، قدمت ميركل بالتفصيل الاقتراح الالماني لانشاء صندوق نقد أوروبي لمساعدة البلدان التي تواجه صعوبات، إنما في مقابل شروط صارمة ورقابة لصيقة للبلدان التي تحصل على المساعدة.

وأضافت "نريد قليلا من الاستقلالية عن صندوق النقد الدولي".

وسيأخذ صندوق النقد الاوروبي هذا، صلاحيات الآلية الاوروبية للاستقرار، المكلفة اليوم المساعدة في تمويل ديون بلدان تواجه ازمات، مثل اليونان، من خلال منحها قروضا طويلة الأمد.

لكنه يذهب الى ما هو أبعد. وقالت المستشارة "الى جانب ذلك، يمكنني ان اتخيل امكانية خط ائتمان على مدى اقصر، خمس سنوات على سبيل المثال".

واضافت ان هذه القروض ستخصص "لدعم بلدان تواجه صعوبات".