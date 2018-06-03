تراجع شعبية "فيسبوك" بين المراهقين

رغم استمرار تنامي استخدام المراهقين للإنترنت، فإنهم يستخدمونها بطريقة مختلفة عن طريقة آبائهم.

فبحسب الدراسة التي أجراها مركز أبحاث "بيو" فإن 45% من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة يستخدمون الإنترنت باستمرار تقريبا، في حين كانت دراسة أخرى أجراها مركز "بيو" في مارس الماضي قد أشارت إلى أن 26% من البالغين يستخدمون الإنترنت باستمرار.

في الوقت نفسه فإن 51% فقط من المراهقين يستخدمون "فيسبوك" في حين تزيد النسبة إلى 85% يستخدمون موقع الفيديوهات "يوتيوب" و72% يستخدمون "إنستجرام" و69% يستخدمون "سناب شات".

وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن الأمر يصبح أشد سوءا، عندما تم سؤال المراهقين عن الموقع الأكثر استخداما بالنسبة لهم حيث قال 32% منهم إنهم يستخدمون "يوتيوب" باستمرار و15% قالوا إنهم يستخدمون "إنستجرام" و35% يستخدمون "سناب شات" وقال 10% فقط من المراهقين الذين شملهم المسح إنهم يستخدمون "فيسبوك" باستمرار. وقالت نسبة أقل من المراهقين إنهم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى باستمرار مثل "تويتر" و"وريدت" و"تامبلر".

في الوقت نفسه فإن 95% من المراهقين قالوا إنهم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي عبر الهواتف الذكية. ولم يقدم المراهقون رأيا ملموسا عما إذا كانوا يرون الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي جيدا أم سيئا وقال 45% منهم إن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على حياتهم لا إيجابي ولا سلبي.