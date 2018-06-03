الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان يلتقي بفريق عمل هيئة الثقافة

قام مساء اليوم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة بزيارة تفقدية للهيئة العامة للثقافة التقى خلالها بفريق العمل في الهيئة.

واطلع سموه على تقرير مفصل عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة ركز خلاله على مبادرات الهيئة وأهم منجزاتها منذ بداية انطلاقتها حتى تاريخه.

وتأتي هذه البادرة انطلاقًا من حرص سموه بعد الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرًا للثقافة لمتابعة مجريات العمل في الجهات المعنية بالشأن الثقافي في المملكة.