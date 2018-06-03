تمكين المرأة .. والتنمية بشكل عام

هل يعالج فصل النساء في وسائل النقل العام مشكلة التحرش والاعتداء الأوسع نطاقاً أم أنه مجرد التفاف حول المشكلة؟ وكيف يمكن للحكومات مكافحة التحرش في وسائل النقل العام دون الفصل بين الجنسين فيها؟ وهل يسهم تشغيل المرأة في هذا القطاع في تصميم حلول أفضل لتحسين الأمن الشخصي للنساء في وسائل النقل العام وتعزيز قدرتهن على التنقل؟ ناقش مختصون من الجانبين هذه الأسئلة وغيرها في فعالية نُظمت أخيرا عن "النساء كمستخدمات لوسائل النقل ومقدِّمات لخدمات النقل.. ما يصلح وما لا يصلح" استضافها فريق النقل في البنك الدولي. تكشف البيانات أنه على الرغم من تعرض نسبة كبيرة من النساء في جميع أنحاء العالم للتحرش في وسائل النقل العام، وغالباً ما يصل ذلك إلى نسب وبائية، فإن أغلبية هذه الحالات لا يتم الإبلاغ عنها. عقدت هذه الجلسة لبحث آثار وسائل النقل المخصّصة للنساء في التنمية، وإبراز أسباب أهمية القوانين بالنسبة لهن في قطاع النقل، وإعداد مختصي البنك الدولي بشكل أفضل لمناقشة هذين الموضوعين مع المتعاملين معهم. يحظى مفهوم وسائل النقل المخصصة للنساء عادة باهتمام وسائل الإعلام، وجرت مناقشته من قبل. فمن يؤيدون توفير خيار الفصل بين الجنسين في وسائل النقل يقولون إنه يوفر الأمان المطلوب للنساء ويسهل حصولهن على فرص كسب الدخل والخدمات المختلفة. وأما مَن يعارضون الفصل، فإنهم يقولون إنه يعزز التفاوت بين الجنسين ويرسخ المواقف القائمة على التحيز لأحد الجنسين. وتقول كارلا جونزاليز كارفاجال؛ المديرة في قطاع الممارسات العالمية للنقل والتنمية الرقمية في البنك الدولي، "إن مناقشة اليوم لا تعنى بحقوق النساء فحسب؛ بل تعنى أيضاً برفاهيتهن. فهي تدور حول معالجة معوقات التنقل التي تواجه نصف سكان العالم. إننا بحاجة إلى التفكير بشكل شامل في مشاريعنا بقطاع النقل لمعالجة المعوقات على جانبي التشغيل والخدمة من أجل توفير تنقل آمن وفرص عمل شاملة للجميع في هذا القطاع". فيما شاركت زيمينا أنديون؛ مديرة معهد سيموني دي بوفوار في المكسيك، برأيها في هذا الموضوع، "لا يعالج الفصل بين الجنسين في وسائل النقل العام الأسباب الجذرية للتمييز والعنف ضد المرأة. فهو ليس حلا، بأي حال من الأحوال، لمشكلة التحرش. ولا يعطي المرأة مزيداً من الحقوق، كما لا يعالج المعايير والقواعد السائدة". وترى مارتي لانجيلان (لانجيلان وشركاه)؛ أنه "يجب التوقف عن وصف جميع الرجال بالمتوحشين. فيا له من خطأ استراتيجي؛ لأن هناك رجالاً كثيرين مناصرين لنا. وتعد وسائل النقل غير المختلطة استثماراً في غير محله وفشلاً من الناحيتين الأخلاقية والاقتصادية. فالبرامج التدخلية المنهجية تكون أكثر فاعلية بكثير. وتردع الإجراءات التدخلية المتحرشين في شبكة النقل بأكملها". أما فرهاد أحمد؛ إخصائي أول في قطاع النقل في البنك الدولي، فقد أشار إلى أن "هناك دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية أخيرا تظهر أن محدودية الوصول إلى وسائل النقل وأمانها يقللان من احتمال مشاركة النساء في القوى العاملة بنسبة 16.5 في المائة في البلدان النامية. وإذا لم تستطع النساء استخدام وسائل النقل العام بأمان، فقد يكون لذلك تأثير طويل الأمد في تخطيط شبكات النقل". وتشير إلسا ماري دي سيلفا؛ المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة رِد دوت، "في بعض البلدان، يترجم التحرش في وسائل النقل إلى ترك الفتيات للدراسة، أو تخلي النساء عن عروض العمل، أو حتى عدم قدرتهن على الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية". ركَّز النصف الثاني من المناقشة على البيانات الواردة في التقرير الجديد للبنك الدولي لعام 2018 المعنون "النساء وأنشطة الأعمال والقانون" الذي تناول بالبحث القيود المفروضة على توظيف النساء في قطاع النقل. وأكدت البيانات أن أكثر من 2.7 مليار امرأة على مستوى العالم يواجهن قيودا قانونية تحول دون حصولهن على الخيارات الوظيفية نفسها المتاحة للرجال. وهناك حاليا 19 بلداً تفرض قيوداً على عمل المرأة في قطاع النقل، فيما لا تحظر 177 بلداً التحرش في الأماكن العامة. أوضح فرانز دريس-جروس؛ مدير إدارة النقل والتنمية الرقمية في البنك الدولي قائلاً: "يتفق الجميع على هدف توفير وسائل للنقل العام يشعر فيها جميع المستخدمين، رجالاً ونساءً، بالأمان. والبدائل المتاحة لبلوغ هذا الهدف، إما من خلال توفير وسائل نقل عام متكاملة تماماً مع تعزيز حماية النساء، أو توفير خيار تخصيص عربات للنساء في مترو الأنفاق، لها آثار كبيرة في الاقتصاد ككل وفي الأفراد المستفيدين. ولهذا، يجب علينا إدراك جميع المفاضلات حيث يمكننا تقديم حلول إنمائية مناسبة لعملائنا". وركزت المناقشة ككل على استراتيجيات الحد من العنف ضد النساء في وسائل النقل العام وزيادة قدرتهن على التنقل. وسلطت المناقشة الضوء على مدى تعقيد هذه القضية، واقترحت عديدا من الحلول المبتكرة التي تبرز ضرورة إدماج اعتبارات المساواة بين الجنسين بشكل كامل في تصميم وتخطيط شبكات النقل العام. على الرغم من أنه لم يتقرر بعد كيف يمكن بالضبط زيادة قدرة النساء على التنقل، فإن توظيفهن في قطاع النقل يمكن أن يؤدي إلى تطوير البنية التحتية للنقل وخدماته بصورة أكثر شمولاً، وهو ما يمكن أن يؤثر أيضاً في النقاش الدائر حول تخصيص وسائل نقل للنساء من خلال طرح وجهات النظر النسائية مباشرة على طاولة اتخاذ القرار.