استقلال «الثقافة» .. لحن جديد على وتر التأثير السعودي

رغم أن الثقافة والإعلام وجهان لتأثير مطلوب، إلا أن الأدوات تختلف، والمعطيات بالضرورة تتباين. لذلك، لم تتوقف يوما مطالبات المثقفين والمعنيين، بفصل الثقافة عن الإعلام، إداريا وإجرائيا. لتحمل أوامر أمس بشارة جديدة وقوة أخرى تضاف لقوى المملكة المؤثرة والحاضرة في المشهدين، الإقليمي والعالمي.



بينما جاء اختيار الأمير الشاب المهتم والمتمرس إداريا وثقافيا وتاريخيا، بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، ليعكس الوجه الفتي الجديد لثقافة سعودية جاذبة تسعى بكل سلام وحب إلى مشاركة الآخرين ما تحمله من مقومات ثقافية وتراثية وجمالية.



إذ لم تكن الرياض يوما بمعزل عن معطيات الفن والتراث والثقافة، لكنها أيضا لم تكن لتشارك الآخرين ما لديها بقدر ما كانت تستهلك ما لديهم عبر سفر مواطنيها التواقين لكل ما هو فريد وجميل. ما دعا "رؤية السعودية 2030" تلتفت إلى عاملين مهمين من عوامل الانطلاقة السعودية الجديدة، ألا وهما جودة الحياة وتنويع الاقتصاد. لتؤسس بذلك شراكة تبادلية حقيقية بين السعودية ومحيطها الإقليمي والعالمي. فالشراكة الحقيقية والثقافية منها على وجه الخصوص، لا يمكن لها أن تكون دون ندية وتكامل في التبادل بين الطرفين يسميها بعضهم "تثاقفا".



والرسالة هنا واضحة للجميع، فالسعودية لا تريد أن تكون البوابة المغلقة وسط هذه العولمة الممتدة والشاسعة، بل بوابة مفتوحة اقتصاديا وثقافيا، تأخذ الماتع والجميل بقدر ما تعطي الأجمل والمفيد بوصفها نقطة جذب وارتباط حيوية، بشهادة موقعها الجغرافي، وبإثبات من تاريخها الحضاري الإنساني الممتد منذ آلاف السنين. لتتحطم في لحظات الأسطورة أو الصورة النمطية الغربية المبالغ في ترديدها عمدا، وبسوء نية غالبا، عن بلد "ليس لديها شيء لتعطيه سوى النفط والمال وبعض الجِمال".



أما الحقيقة التي برزت في كثير من زيارات ولي العهد الخارجية الأخيرة، أن لدى السعودية الكثير لتقدمه إلى باريس وواشنطن وبكين وجميع مدن العالم الراغبة في تعميق التواصل في حب وسلام. فنون متعددة، رمال ذهبية لا مثيل لها، وسواحل بحرية مرجانية فريدة من نوعها. مناطق تراثية تاريخية لا يمكن حصرها في حقبة زمانية محددة، إضافة إلى شعب ودود ومضياف. الكرم لديه طبيعة قبل أن يكون طبعا.



يبقى أن هذا الخط الجديد الذي اختارته رؤية السعودية الجديدة لحضورها المؤثر حول العالم بدور مباشر من وزارة الثقافة، لن ينزع شخصيتها الفريدة بقدر ما سيعززها، كما أشار إلى ذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في عديد من لقاءاته، إذ رحب بالانفتاح على العالم دون الذوبان، بما يحافظ على الهوية السعودية ويجعلها محلا للتفاعل ومصدرا للعطاء، كما كثير من الحضارات المهمة عبر التاريخ وحول العالم.