نائب وزير «الحج»: إنشاء هيئة ملكية لمكة المكرمة يعزز خطط المملكة التطويرية

أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة أن الأمر الملكي بإنشاء هيئة ملكية لمدينة ‎مكة المكرمة و‎المشاعر المقدسة، يعزز تنفيذ الخطة الشمولية والخطط التطويرية للمنطقة، ويتواكب مع أهداف الحكومة بزيادة أعداد المعتمرين والحجاج، ضمن رؤية المملكة 2030، وتقديم الخدمات لهم بشكل أفضل.

وأوضح مشاط أن ذلك يعد دلالة على اهتمام الحكومة بإيجاد صفة خاصة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ولا سيما أن إنشاء هيئة ملكية لمدينة ‎مكة المكرمة و‎المشاعر المقدسة برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، سيكون لها دفعة قوية جدا نحو تطويرها وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات.

وأضاف أن إنشاء الهيئة يأتي متواكبا مع خطط المملكة وبرنامج الرؤية، ويعزز من مشاريع رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة التي تعمل على خدمة الحجاج والمعتمرين، لافتا إلى أن عديدا من برامج التحول الرئيسية التي تم اعتمادها في رؤية 2030 تركز بشكل كبير على تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين والحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن الأمر الملكي يتزامن مع وجود برنامج التحول الوطني الذي يؤكد أن حكومة المملكة تسخر جميع إمكاناتها لضيوف الرحمن، وهذا ما يثبته التمثيل العالي الذي تشكلت منه الهيئة، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

بدوره أشاد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالقرارات الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي تدعم سير عجلة التنمية في مسارها الصحيح نحو مستقبل مشرق مع حلول خطة التحول الوطني (2020) والرؤية المباركة للمملكة (2030).

وقال عن قرار استحداث (الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة): إنه قرار كريم من لدن رجل حكيم، فإن خادم الحرمين الشريفين، يسعى من خلاله للرقي بالعاصمة المقدسة وما جاورها من مشاعر، وتطوير الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة للمصلين والمعتمرين والحجاج.

وأضاف، أن هذا دليل على أوجه العناية وكريم الرعاية من قيادتنا الرشيدة منذ عهد الملك المؤسس- المغفور له بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مروراً بأبنائه البررة ملوك هذه البلاد المباركة حتى عهدنا الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ودعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الله- عز وجل- أن يبارك في هذه الأوامر الملكية الكريمة، وأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية، وأن يعينه ويشد أزره بولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ونص الأمر الملكي على إنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهم كل من: أمير منطقة مكة المكرمة، وزير الداخلية، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الحج والعمرة، وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والدكتور فهد بن عبدالله تونسي.