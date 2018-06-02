الزيادة المرتقبة في إنتاج "أوبك" والمستقلين تكبح ربحية "الصخري" الأمريكي

بينما سجل النفط ثاني خسائره الأسبوعية على التوالي بمعدل 5 ثم 3 في المائة، تشير تقارير دولية إلى أن السعودية وروسيا بصدد بدء زيادة في الإمدادات بحلول النصف الثاني من العام الجاري، في ظل ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات، لافتة إلى أن أعضاء في منظمة أوبك وافقوا على هذه الخطوة التي ستتضح ملامحها بشكل نهائي عقب اجتماع المنتجين في فيينا يوم 22 حزيران (يونيو) الجاري.

وفي الوقت الذي تسعى فيه روسيا ومنتجون مستقلون آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لدراسة زيادة إنتاجهم خلال النصف الثاني من العام الجاري، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى انخفاض وشيك في أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، ويكبح ربحية عديد من مناطق إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وأفاد تقرير لشركة "روسنفت" الروسية العملاقة نقلا عن رئيسها إيجور سيشين بأنه من الضروري التركيز على المخاطر والفرص الجديدة في أسواق النفط الخام، مشيرا إلى أن مستقبل الطاقة مبشر وواعد، معبرا في الوقت ذاته عن ثقته في النمو المطرد للطلب على النفط والغاز على المدى الطويل.

ونوه التقرير إلى قول إيجور سيشين إن وضع الطاقة حتى عام 2040 سيكون إيجابيا للغاية وأن الواقع سيكون أفضل من التوقعات الحالية المسبقة، وأن النفط والغاز سيبقيان على حالهما كجوهر لمنظومة الطاقة والاقتصاد العالمي في المستقبل المنظور.

وأضاف التقرير أن هناك حالة من التفاهم الواسع بين المنتجين وأيضا مع المستهلكين وبشكل عام يمكن القول إن الوضع الإيجابي للطاقة التقليدية هو موقف متفق عليه بين كل اللاعبين الرئيسين في السوق وتشارك "روسنفت" في الرؤية نفسها.

وأكد تقرير "روسنفت" الروسية أن القيود التي تم فرضها من قبل المنتجين وبفضل التنسيق والتعاون مع منظمة أوبك سوف يتم تخفيفها مشيرا إلى أن "روسنفت" ستضخ 70 ألف برميل يوميا كزيادة في الإنتاج خلال أيام مع تحقيق مزيد من زيادات الإنتاج في المدى القريب لدعم الإمدادات النفطية في النصف الثاني من العام الجاري.

وشدد على تأكيد رئيس "روسنفت" أنه لا يزال الاقتصاد العالمي يحافظ على اعتماده القوي على النفط الخام من خلال أنشطة النقل المختلفة، بخاصة الطيران والنقل البحري ونقل البضائع على الطرق إضافة إلى البتروكيماويات مشيرا إلى أن هذا الأخير يسهم بشكل كبير في زيادة الطلب العالمي على المنتجات البترولية، مشددا على أن "روسنفت" لا ترى أي تهديد حقيقي لتطور سوق النفط بسبب قوة الطلب.

ونوه إلى أن تأثير العوامل الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي قد تضاعف عدة مرات وأن ثلث الحجم الإجمالي لموارد الهيدروكربونات القابلة للإنتاج والتنمية موجود في كل من روسيا وإيران وفنزويلا، لذا فإن العقوبات التي وقعت على الدول الثلاث لها تأثيرات سلبية واسعة في السوق ولم تحدث من قبل في تاريخ السوق العالمية.

وأضاف أن العقوبات لها تأثيرات صادمة على الاقتصاد العالمي وتطول أسواق السلع الرئيسة وهي المعادن وموارد الطاقة والسلع الغذائية.

ويرى التقرير أن سياسة العقوبات الاقتصادية لها تأثيرات واسعة على قطاع الهيدروكربونات، مشيرا إلى أن مستوى الأسعار المرتفعة الجديدة لن ينهي خطة عمل المنتجين في "أوبك" وخارج "أوبك"، خاصة أن متغيرات السوق سريعة وهو الأمر الذي يفرض الحاجة إلى قيادة مستمرة من كبار المنتجين، لافتا إلى أن 40 في المائة من الخسائر الاقتصادية المترتبة على العقوبات حدثت في روسيا، ولكن الاقتصاد الروسي قوي وقادر على التعافي السريع.

ونوه رئيس "روسنفت" إلى تأثير عناصر مثل سعر صرف العملة ومعدل التضخم وأسعار الفائدة على تحديد مستوى سعر النفط الخام معتبرا أن عديدا من هذه العوامل تقع بالفعل تحت سيطرة الأمريكيين الذين يصرون على استخدامها كأدوات لإيجاد ميزة تنافسية لمنتجيهم.

وأضاف التقرير أنه إذا أخذنا في الحسبان دور معدل التضخم وسعر صرف الدولار فإنه لولا تأثير هذين العاملين لكان المستوى الحالي لأسعار النفط في مستوى أقل من 45 دولارا للبرميل.

وبحسب التقرير فإن شركات النفط الصخري الأمريكية تحتاج دوما إلى ارتفاع سعر النفط معتبرا أن هناك عددا من القضايا الخطيرة التي تواجه الشركات الصخرية وتحد من نموها ومنها قيود البنية التحتية ونقص شركات الخدمات وقلة الموظفين المؤهلين والنفاد التدريجي للاحتياطيات في المناطق الأكثر ربحية ومشاكل الغاز المصاحب والمخاطر البيئية الأخرى، موضحا أنه لا يزال نمو إنتاج النفط مستمرا، ولكن من الواضح بالفعل أن له حدوده في النطاق والمدة والتطوير المستمر للتكنولوجيا.

ولفت التقرير إلى أن هناك جانبا مهما وعمليا يواجه السوق في المرحلة الراهنة وهو ضرورة علاج الفوضى الحالية في الأسواق والتغلب على مشكلة زيادة عدم اليقين في جميع مراحل الاستثمار والأنشطة التشغيلية.

واعتبر أن صناعة الطاقة العالمية تواجه تحديات مهمة أبرزها ضرورة زيادة مستوى جاذبيتها الاستثمارية مشيرا إلى ضرورة تخفيض العبء المالي على شركات النفط والغاز في مختلف دول العالم، ما يساعدهم على تحرير مواردهم وإمكاناتهم الاستثمارية بالكامل.

وأفاد التقرير بأن رئيس "روسنفت" يؤمن بأن الوفاء غير المشروط بالالتزامات هو أساس النظام الاقتصادي العالمي لافتا إلى ضرورة دعم اقتصاد السوق وتعزيز أمن الطاقة الدولي وتنشيط الاستثمارات المتبادلة وتهيئة تبادل الأصول وتكامل الأعمال والبحث الدائم عن حلول متبادلة لتحقيق المنفعة المتبادلة في السوق.

في سياق متصل، ذكر تقرير "وورلد أويل" الدولي أن "روسنفت" ملتزمة بتنفيذ اتفاق "أوبك" ولكنها يجب أن تكون مستعدة للتغييرات المحتملة في وضع السوق، مضيفا أنه ليس من غير المعتاد أن تتذبذب مستويات الإنتاج اليومي لشركات النفط وليس من الواضح ما إذا كانت زيادة إنتاج الشركة الروسية ستستمر أم لا؟

وأوضح التقرير أن إدارة "روسنفت" تؤكد أن طاقة إنتاج الشركة الاحتياطية تراوح ما بين 120 ألفا و150 ألف برميل يوميا مشيرا إلى توقعات بعض المحللين الرئيسين في السوق أن "روسنفت" تعتقد أنه يمكن أن تضيف 100 ألف برميل يوميا خلال أيام لافتا إلى أن "روسنفت" أنتجت نحو 54.7 مليون برميل يوميا من السوائل النفطية في الربع الأول وهو ما يشكل 40 في المائة من إجمالي الناتج الروسي.

وتعتزم "روسنفت" و"جازبروم" زيادة إنتاج روسيا من النفط في المستقبل، وفقا لتقديرات مجموعة "سيتي جروب" وشركة "إيسي آي إنرجي"، ولدي روسيا نحو 500 ألف برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية من النفط الخام.

وأوضح التقرير أن الصفقة العالمية الحالية بشأن تخفيضات إنتاج النفط صالحة حتى نهاية العام الجاري، ولكن اجتماع وزراء النفط في "أوبك" وخارج "أوبك" في فيينا يومي 22 حزيران (يونيو) الجاري سيعيد تقييم الاتفاق وقد يسفر عن تعديل سياسات عمل المنتجين.

ونوه إلى إشارات صدرت من السعودية وروسيا بأنه لا داعي لمواصلة خفض إنتاج النفط لتعويض النقص الحاد الذي حدث في الإمدادات النفطية في الفترة الأخيرة.

ونقل التقرير عن بافل سوروكين نائب وزير الطاقة الروسي قوله، إن موسكو ستكون قادرة على استعادة إنتاجها النفطي في غضون بضعة أشهر لافتا إلى أن "روسنفت" تقوم بإنتاج الخام ضمن الحصص التي حددها اتفاق "أوبك" والمستقلين مشيرا إلى أن الشركة الروسية العملاقة مستعدة بالفعل لإجراء تغييرات في البيئة الحالية لسوق النفط.

من ناحية أخرى، تراجعت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي مع ارتفاع الدولار بفعل بيانات أفضل من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة وهو ما وضع ضغوطا على السلع الأولية المسعرة بالعملة الأمريكية.

وبحسب "رويترز"، هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.23 دولار، أو 1.9 في المائة، لتبلغ عند التسوية 65.81 دولار للبرميل، وأنهي الخام الأمريكي الأسبوع على خسارة قدرها 3 في المائة بعد هبوط بلغ نحو 5 في المائة الأسبوع الماضي.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 77 سنتا، أو 0.99 في المائة، لتسجل عند التسوية 76.79 دولار للبرميل، لكنها أنهت الأسبوع على زيادة قدرها 0.4 في المائة.

وبلغ الفارق بين أسعار الخامين القياسيين عند التسوية 11.02 دولار بعد أن وصل أثناء الجلسة إلى 11.57 دولار وهو الأكبر منذ عام 2015.

وزاد عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي حتى رغم تراجع أسعار الخام نحو 7 في المائة على مدار الأسبوعين الماضيين، ولا يتوقع محللون أي تغييرات كبيرة في إجمالي عدد الحفارات للفترة المتبقية من العام.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر النفطي أضافت حفارين اثنين في الأسبوع المنتهي في أول يونيو حزيران ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 861 وهو أعلى مستوى منذ آذار (مارس) 2015.

وهذه هي المرة الثامنة التي يرتفع فيها عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة في الأسابيع التسعة الماضية.

ويرتفع إنتاج الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية منذ أواخر العام الماضي، وقفز الإنتاج الأمريكي في آذار (مارس) إلى مستوى قياسي عند 10.47 مليون برميل يوميا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع مع زيادة مصافي التكرير الإنتاج، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأضافت أن مخزونات الخام هبطت 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أيار (مايو) بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 525 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة المعلومات أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 556 ألف برميل.

وزاد استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 527 ألف برميل يوميا. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 2.1 نقطة مئوية.

وارتفعت مخزونات البنزين 534 ألف برميل مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لهبوط قدره 1.4 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 634 ألف برميل في حين كان من المتوقع أن تهبط 1.3 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة المعلومات أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفض بمقدار 959 ألف برميل يوميا إلى 5.45 مليون برميل يوميا.