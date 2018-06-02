العراق يوقع عقود تطوير 6 رقع استكشافية عن النفط والغاز

توقع وزارة النفط العراقية، اليوم وغداً، عقود تنقيب وتطوير ست رقع استكشافية للنفط والغاز.

وبحسب "رويترز"، سيتم التوقيع على ثلاثة عقود، اليوم، مع شركة الهلال النفطية الخاصة المملوكة لعراقيين ومقرها الإمارات، كما سيتم التوقيع على عقدين، غداً الإثنين، مع شركة جيوجيد الصينية، وعلى عقد مع شركة يونايتد إنرجي جروب، ومقرها الصين أيضاً.

وأضافت وزارة النفط العراقية، أنها نظمت الشهر الماضي "فعالية تقديم العطاءات لتطوير 11 رقعة استكشافية" قرب الحدود مع إيران والكويت وفي مياه الخليج، ولم تجذب خمس رقع استكشافية أي عقود.

وقال عاصم جهاد؛ المتحدث الرسمي لوزارة النفط في بيان صحفي "إن دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط ستوقع الأحد مع شركة الهلال النفطية الإماراتية على عقود تطوير الرقع الاستكشافية، وهي كل من كلابات كمر وخشم الأحمر- انجانة وخضر الماء".

وأضاف "أن غداً الإثنين سيشهد توقيع عقود تطوير الرقع الاستكشافية نفط خانة والحويزة مع شركة جيوجيد الصينية، وعقد تطوير الرقعة الاستكشافية السندباد مع شركة ياجي الصينية".

وكانت وزارة النفط قد نظمت فعالية تقديم العطاءات لتطوير 11 رقعة استكشافية حدودية برية وبحرية في نيسان (أبريل) الماضي، اسفرت الجولة عن احالة ست رقع استكشافية للتأهيل والتطوير، هي: رقع كلابات كمر وخشم الأحمر انجانة في محافظة ديالى، وخضر الماء في محافظة البصرة وفازت بتأهيلها شركة الهلال الإماراتية، فضلاً عن رقعتي نفط خانة في محافظة ديالى والحويزة في محافظة ميسان، فازت بتأهيلهما شركة جيو جيد الصينية، ورقعة السندباد في محافظة البصرة وفازت بتأهيلها شركة ياجي الصينية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة النفط العراقية، ارتفاع مجموع الكميات المصدّرة والإيرادات المتحققة لشهر أيار (مايو) الماضى مقارنة بالأشهر الماضية لعام 2018 الحالى، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام 108 ملايين و194 ألفاً و920 برميلاً، بإيرادات بلغت سبعة مليارات و566 مليوناً و294 ألف دولار.

وأشار المتحدث باسم وزارة النفط، إلى أن مجموع الكميات المصدّرة من النفط الخام لشهر أيار (مايو) الماضى من الحقول النفطية فى وسط العراق وجنوبه، فيما لم تسجل الإحصائية صادرات من حقول كركوك، مضيفاً أن المعدل اليومى للصادرات بلغ ثلاثة ملايين و490 ألف برميل، ووصل معدل سعر البرميل الواحد 69.932 دولار.

