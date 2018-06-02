17 محترفا في القائمة النهائية لمنتخب تونس استعدادا لمونديال 2018

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم السبت عن القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبا والتي ستخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو الحالي وحتى 15 يوليو المقبل.

وضمت القائمة 17 لاعبا محترفا وستة لاعبين محليين بواقع لاعبين من كل من الترجي والأفريقي ولاعب من الصفاقسي وآخر من النجم.

واستعبد المدرب نبيل معلول ستة لاعبين بعد المعسكر التدريبي الذي بدأ منتصف مايو وخاضت خلاله تونس مباراتين وديتين أمام البرتغال وانتهت بالتعادل /2 2 وأمام تركيا وانتهت بالتعادل 2/2.

واستغنى معلول عن خدمات لاعب الاتحاد السعودي أحمد العكايشي ولاعبي الترجي المدافع خليل شمام والحارس معز بن شريفية، وبلال المحسني لاعب داندي يونايتد الاسكتلندي وكريم العريبي لاعب تشيزينا الايطالي ومحمد وائل العربي لاعب "تور" الفرنسي.

وتبدأ تونس معسكرها التدريبي الأخير يوم الرابع من يونيو قبل أن يلتقي منتخب إسبانيا يوم السادس من نفس الشهر في آخر مباراة ودية في مدينة كرزندار الروسية.

وضمت القائمة الرسمية ثلاثة حراس مرمى هم معز حسان (شاتور الفرنسي) وأيمن المثلوثي (الباطن السعودي) وفاروق بن مصطفى (الشباب السعودي),

وفي الدفاع :حمدي النقاز (الزمالك المصري) وعلي معلول (الأهلي المصري) ورامي البدوي (النجم الساحلي التونسي) وديلان براون (لاجونتواز البلجيكي) ويوهان علوان (ليستر سيتي الانجليزي) وصيام بن يوسف (قاسم باشا التركي) وأسامة الحدادي ( ديجون الفرنسي) وياسين مرياح (الصفاقسي التونسي).

وفي خط الوسط : الياس السخيري (مونبلييه الفرنسي) ومحمد أمين بن عمر (الأهلي السعودي) وغيلان الشعلالي (الترجي التونسي) والفرجاني ساسي (النصر السعودي) وأحمد خليل (الافريقي التونسي) وسيف الدين الخاوي (نادي تروا الفرنسي).

وفي الهجوم صابر خليفة (النادي الافريقي) وفخر الدين بن يوسف (الاتفاق السعودي) وأنيس البدري (الترجي التونسي) وبسام الصرارفي (نيس الفرنسي) ووهبي الخزري (رين الفرنسي) ونعيم السليتي (ديجون الفرنسي).

وتلعب تونس التي تشارك في المونديال للمرة الخامسة في تاريخها، ضمن المجموعة السابعة بجانب منتخبات انجلترا وبلجيكا وبنما.