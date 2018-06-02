هيئة ملكية لتطوير مكة تؤكد "أولوية الحرمين"

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا بإنشاء الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ضمن حزمة من الأوامر الملكية التي أًصدرها صباح اليوم السبت.

ويؤكد قرار إنشاء الهيئة الملكية لتطوير مكة والمشاعر المقدسة حرص المملكة منذ تأسيسها وحتى الآن على خدمة الإسلام والمسلمين وحجاج ومعتمري بيت الله، ورفع الطاقة الاستيعابية لوصول المسلمين إلى بيت الله الحرام.



وسينقل ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الاهتمام بالمشاعر المقدسة إلى مرحلة غير مسبوقة في تاريخ تطوير العاصمة المقدسة.



وسيكون إنشاء الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة جهازا مركزيا لديه جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها النابعة من أولوية الحرمين الشريفين في مشروعات الدولة، ويؤكد اهتمامها بهما.

ويسهم الأمر الملكي باستقلالية الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في الوصول لأهدافها دون الإثقال على وزارات الدولة ومؤسساتها.