وزارة للثقافة.. السعودية تعزز قواها الناعمة

أقر خادم الحرمين الشريفين إنشاء وزارة مستقلة للثقافة في حزمة من الأوامر الملكية التي صدرت صباح اليوم، على أن يكون الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان أول وزير لها.

والأمير بدر بن فرحان حاصل على البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، وعضو في مجلس إدارة الهيئة الملكية بالعلا، ومحافظٌ لها، كما أنه عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة، وسبق له العمل في القطاع الخاص لعدة سنوات رأس خلالها مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، ومجلس إدارة مؤسسة مسك للفنون.

وسيؤدي إنشاء وزارة للثقافة إلى نهوض حضاري كبير في السعودية ، ويحقق جزءًا كبيرًا من التزام المملكة بالإصلاح في أجهزتها ووزاراتها، ورافدا قويا لحضورها القوي عربياً ودوليا. وستسهم وزارة الثقافة إلى تعزيز الهوية الوطنية والمحافظة عليها، باعتبارها ذاكرة وسجلًا للوطن، وأحد عناصر "رؤية المملكة 2030"، من خلال الاهتمام بالأدب، وفنون الرسم والنحت، والمسرح، والموسيقى، والسينما. كما أن وجودها سيولد فرصا جديدة وحديثة للعمل مع المتغيرات الكبيرة، وتعزيز القوة الناعمة السعودية ونقلها إلى مرحلة تاريخية جديدة.