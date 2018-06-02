المحميات المصرية لأكبر كائن على الأرض: "عد إلى بيتك"

تعمل محميات جنوب سيناء في مصر على توجيه رسالة للحوت الأزرق الذي دخل خليج العقبة ضالا طريقه، ما يعرض حياته للخطر.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن المحميات تعمل على توجيه رسالة مفادها: "عد إلى بيتك.. غذاؤك ليس هنا"، حيث إن الحوت الأزرق الذي ضل الطريق من المحيط الهندي ودخل خليج العقبة يواجه خطرا على حياته إذا لم يعد لبيئته الأصلية التي يتواجد فيها غذاؤه في البحار المفتوحة والمحيطات.

وبحسب "روسيا اليوم" شكلت محميات جنوب سيناء فريق بحث ورصد لتحركات الحوت، حيث قال محمد قطب، مدير محميات جنوب سيناء، إن آخر رصد للحوت الأزرق كان بمنطقة دهب.

وأشار قطب إلى أن الحوت الأزرق يعتبر أضخم الحيوانات في البحار وعلى وجه الأرض، وهو من النوع الأليف الذي لا يضر الإنسان، وطوله يصل من 12 مترا إلى 24 مترا وقد يصل وزنه لـ 173 طنا وهو عديم الأسنان ويطلق عليه "بريف كودا".

وتابع قطب: "نعتمد على ذكاء الحوت الأزرق للعودة لبيئته الأصلية حتى لا تتعرض حياته للخطر ورصد بعض الغواصين تحركات الحوت الأزرق في خليج العقبة".