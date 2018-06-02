حظر استيراد الخضار والفواكه من كيرلا الهندية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرض حظر على استيراد الخضار والفواكه الطازجة من ولاية كيرلا بجمهورية الهند بسبب ورود تقارير تبين تسجيل حالات إصابة بفيروس نيباه بعد تناول ثمار خضار وفواكه ملوثة بفضلات أو لعاب الخفاش في ولاية كيرلا الهندية، نتج عنه وفيات بشرية. وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية في الوزارة الدكتور سند الحربي أن الوزارة أصدرت قرارها الفوري بذلك كإجراء احترازي للحد من مخاطر هذا الفيروس على المملكة جراء تلوث الخضار والفواكه المستوردة من هذه المنطقة، وتم إبلاغ جميع الجهات ذات العلاقة للتقيد بذلك.