بعد يوم من شكوى رئيسه.. "أبل" توافق على تحديث تطبيق "تليجرام"

وافقت شركة أبل على نسخة محدثة من تطبيق التراسل الفوري تليجرام بعد يوم من شكوى تليجرام من أنه لم يستطع توصيل تحسينات برمجية إلى من يملكون هواتف أيفون على مستوى العالم.

وأعلن ذلك رجل الأعمال الروسي بافل دوروف الرئيس التنفيذي لتليجرام عبر تويتر إذ وجه الشكر إلى أبل ورئيسها التنفيذي تيم كوك على السماح بوصول أحدث نسخة من التطبيق "إلى ملايين المستخدمين رغم الانتكاسات الأخيرة".

وكان دوروف قال الخميس إن أبل ترفض إتاحة تحديثات تليجرام عبر متجر (أب ستور) منذ أبريل. وقاومت أبل أمرا روسيا بحذف التطبيق تماما من متجرها. وأثار تأخر التحديث مخاوف من سعي أبل لاسترضاء السلطات الروسية.

ولم تفسر أبل أو تليجرام السبب وراء التأخر في السماح بالتحديث أو العدول عن ذلك. ولم ترد أبل أمس الجمعة على طلبات للتعليق.

ويسمح تحكم أبل في التطبيقات المتاحة في متجرها بفحص كل تحديث جديد والسماح به أو رفضه.

وقال دوروف يوم الخميس "روسيا حظرت التطبيق على أراضيها في أبريل لأننا رفضنا منح مفاتيح فك التشفير الخاصة باتصالات كل المستخدمين إلى وكالات الأمن الروسية". وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إنه بحاجة إلى ذلك للحماية من تهديدات أمنية.