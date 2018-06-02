علماء: بعض الحميات الغذائية المتبعة تؤدي إلى الوفاة

وضع علماء الأحياء والأورام وخبراء التغذية من جامعة شرق فنلندا قائمة بالحميات الغذائية التي لها تأثير سلبي خطير على صحة الإنسان.

وحلل العلماء الفنلنديون الآثار طويلة الأمد لعدد من الحميات التقليدية المتبعة، وخلصوا إلى أن الحميات التي تعتمد على نسبة عالية من البروتينات يمكن أن تقتل الإنسان حرفيا.

وبحسب "روسيا اليوم" وجد الباحثون أن النظام الغذائي الغني بالبروتينات يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص في منتصف العمر.

وتسبب البروتينات ذات الأصل الحيواني، بحسب العلماء، تطور أمراض قصور القلب، وتجعل الدم أكثر لزوجة وتؤثر على صحة الأوعية الدموية. كما أن هذه البروتينات تؤدي مع العوامل المرضية الأخرى إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية وجلطات الدم.

وتنصح منظمة الصحة العالمية باتباع نظام غذائي معتدل منخفض السكريات وفيه الكثير من الأسماك والبقول والخضروات وشرب الماء النظيف العادي.