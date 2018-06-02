"فولكسفاجن" تفتتح 3 مصانع جديدة في الصين

تعتزم شركة فاو-فولكسفاجن، وهي مشروع مشترك بين فاو الصينية وفولكسفاجن الألمانية، افتتاح ثلاثة مصانع جديدة في الصين.

وتهدف الشركة بافتتاح المصانع الثلاثة في كل من تشينجداو وتيانجين وفوشان، إلى تعزيز إنتاجها من السيارات الكهربائية في السوق الصينية، وفقا لما ذكرته مجلة العاملين في شركة فولكسفاجن (إينسايد).

وأضافت المجلة أن من المتوقع أن تستفيد سيارات الدفع الرباعي ذات الأغراض المتعددة من ارتفاع الطاقة الإنتاجية للشركة.

وتسعى فاو-فولكسفاجن إلى أن تصل نسبة السيارات الكهربائية خلال السبعة إلى الثمانية الأعوام التالية، إلى 40% من إجمالي السيارات التي تنتجها محليا في الصين، ومن المنتظر أن يتم إنتاج 5ر1 مليون سيارة كهربائية سنويا اعتبارا من 2025.

وكان قد تم الإعلان في وقت سابق أن فولكسفاجن وشريكتها فاو، تعتزمان استثمار نحو 15 مليار يورو بحلول نهاية 2022، في مجال تطوير السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.

كما قدمت فولكسفاجن، علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية باسم (سول) وسيتم إنتاجها مع المشروع المشترك (جاك) للسوق الصينية.

تجدر الإشارة إلى أن الصين هي أهم سوق بالنسبة لفولكسفاجن، كما أنها تمثل سوقا رائدة للسيارات الكهربائية، ويستفيد العملاء من إعانات حكومية، كما ألزمت الحكومة قطاع صناعة السيارات بأن تمثل السيارات الكهربائية 10% من إجمالي السيارات المنتجة، وسيتم العمل بهذا الإجراء اعتبارات من 2019.