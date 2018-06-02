عودة شبكة بطاقات الائتمان "فيزا" في أوروبا لطبيعتها

ذكرت مؤسسة "فيزا" العالمية لبطاقات الائتمان وأنظمة الدفع الإلكتروني اليوم السبت أن نظام الدفع الخاص بها عاد للعمل بعد عطل حال دون إتمام الزبائن في أوروبا عملياتهم الشرائية.

وأضافت أن النظام توقف لنحو ست ساعات أمس الجمعة جراء "عطل فني" في أوروبا، وليس جراء هجوم إلكتروني، أو غيره من الأنشطة الخبيثة.

وأثار العطل موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الزبائن الذين أعربوا عن غضبهم لوقوفهم في صفوف طويلة لسداد الفواتير أو الانتظار لفترات طويلة حتى يتم الرد على هواتفهم من مصارفهم.

وقالت النائبة البرلمانية البريطانية أنجيلا راينر في تغريدة إنها تركت محطة البنزين دون أن تدفع. وغردت: "إنها أول مرة على الإطلاق أغادر دون دفع ثمن وقودي لقد فشلت الفيزا".