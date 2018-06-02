سجن مسؤولة سابقة في فيتنام 30 عاما بتهمة الفساد

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت أن محكمة في مدينة هو شي منه الفيتنامية أصدرت حكما على مسؤولة تنفيذية سابقة بأحد البنوك بالسجن 30 عاما، بسبب فضيحة اختلاس، بقيمة ملايين الدولارات.

وقالت صحيفة "توي تري" إنه حكم على هوا تي فان، وهي كبيرة المستشارين السابقين 71 عاما في بنك "فيتنام كونستراكشن" بالسجن يوم الخميس الماضي، بعد إدانتها بـ"بخيانة الامانة ومصادرة أصول وانتهاك متعمد للوائح الحكومية حول الادارة الاقتصادية".

وتم اتهامها في العديد من الجرائم الاقتصادية، من بينها الاستيلاء على معظم القرض الموجه الى مستثمر عقاري، لتترك العميل بحوالي ربع المال فقط، لكنه مسؤولا عن المبلغ كله.

وأدينت فان أيضا ببيع عقار للبنك بأكثر من قيمته الحقيقية، لتحتفظ بالفرق وهو 48.62 مليون دولار من القيمة السوقية لنفسها.

وشهدت فيتنام حملة فساد في العام الماضي' مستهدفة شخصيات رفيعة المستوى.

وكان دينه لا تانج، العضو السابق بالمكتب السياسي قد حكم عليه أوائل هذا العام بالسجن 31 عاما، خلال محاكمتين، بسبب الفساد، خلال الفترة التي قضاها في منصب رئيس شركة "بتروفيتنام" الحكومية للنفط.