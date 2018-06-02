الأجانب يفوزون بنصيب الأسد من إعانات البطالة في ألمانيا

أظهرت بيانات الحكومة الألمانية أن واحدا من بين كل ثلاثة من متلقي إعانات البطالة في ألمانيا من الأجانب.

وذكرت صحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم السبت استنادا إلى رد وزارة العمل الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي أن نسبة متلقي الإعانة من الأجانب غير الحاصلين على تدريب مهني تبلغ نحو 85%، وهي أعلى بصورة واضحة من أقرانهم الألمان، والتي تبلغ نحو 50%.

وبحسب تقرير الصحيفة، ترجع هذه البيانات إلى ديسمبر الماضي.

وقال خبير الشؤون الاجتماعية في "البديل الألماني" رينيه شبرينجر، في تصريحات للصحيفة: "هذه البيانات تظهر بوضوح أنه يتعين زيادة التركيز بصورة أكبر من ذي قبل على تدريب متلقي إعانات البطالة"، موضحا أن الباحثين عن العمل غير الحاصلين على شهادات تدريب مهني يصعب إدماجهم في سوق العمل.